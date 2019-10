Törnqvist hjälte mot HV71: "Grymt viktigt"

Foto: Erland Segerstedt / TT

Förra årets säsong med Timrå innebar visserligen degradering från SHL.

Men för Henrik Törnqvist blev det ändå ett stort lyft i karriären.

Nu är han tillbaka i Linköping i en större roll – och blev derbyhjälte efter 5–3 mot HV71.

Motalakillen gick på hockeygymnasiet i Linköping – och kämpade sig upp till A-laget via U16, J18 och J20.

Men i SHL hamnade forwarden oftast i en fjärde- eller möjligtvis tredjekedja och hade svårt att få det att lossna.

Samma gällde under utflykten till Karlskrona – men under fjolårets säsong i Timrå öste 23-åringen in totalt 39 poäng i SHL och kvalserien.

Stannade i SHL

Laget åkte ur högstaligan – men Henrik Törnqvist blev kvar, då han återvände till LHC igen.

– Jag fick en betydligt större roll i Timrå än jag haft tidigare, med exempelvis en hel del tid i powerplay. Det ihop med poängen har ökat självförtroendet mycket, säger anfallaren.

Men trots rejält ökad istid även i Linköping har han inte producerat i den tänkta utsträckningen hittills – med ett mål och fem assist inför torsdagens derby mot HV71.

Där slog Törnqvist till med ett superskott i krysset fram till 5–3 i början av den tredje perioden – något som fällde avgörandet.

– Grymt viktig seger för oss och skönt att vara med och bidra. Jag får mycket förtroende och då vill jag självklart leverera, ler han.

Sju förluster på sistone

Linköping hade bara vunnit en av de åtta senaste matcherna och intagit platsen som jumbo. Men frånsett placeringen i serien ser Törnqvist inga likheter med förra vintern i Timrå.

– Nej, trots alla förluster är jag faktiskt inte ett dugg orolig. Vi måste givetvis inse allvaret, men jag tycker att vi har ett så pass bra lag att jag är övertygad om att det kommer att lossna och vi klättrar uppåt i tabellen.

I E4-derbyt skaffade man sig en ledning med två mål – och tappade den på grund av två snabba baklängesmål. Precis som laget gjort i fyra av de fem senaste matcherna.

Skillnaden var att östgötarna återtog kommandot genom dubbla fullträffar i början av den sista perioden.

– Visst finns risken att man börjar fundera när samma scenario återupprepar sig gång på gång. Men vi gick samman och gav oss fasen på att vinna, säger lagkaptenen Eddie Larsson – som tryckte in 4–3.

Jubel och hyllningar

Hemmafansen hyllade laget med stående ovationer – och tränaren Bert Robertsson stämde in.

– Vi har åkt på många käftsmällar i höst och hade bestämt oss för att det får räcka nu. Vi spelade lite enklare, otroligt disciplinerat och med en jäkla offervilja, säger han.

HV – som hade vunnit sex av de åtta senaste matcherna – orkade inte komma tillbaka en gång till efter upphämtningen till 3–3.

– Linköping vann rättvist, de vann kamperna och spelade sedan av matchen på ett riktigt bra sätt i sista perioden, säger tränaren Stephan Lund.