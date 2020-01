JVM-profilerna att hålla koll på

Foto: Erik Simander/TT

En 17-årig målvaktstalang, ett 18-årigt passningsgeni och en 19-årig målspottare.

Det är tre av spelarna att hålla koll på nu när slutspelet i JVM-ishockeyn startar.

+ Trevor Zegras, USA.

Inte ett mål så här långt – men nio assist på fyra matcher. Det är snurrpass, bakom ryggen-framspelningar, ja, killen har en helt fantastisk speluppfattning. Själv säger han ödmjukt ”utan bra lagkamrater går det inte att producera assist”. 18-åringen spelar collegehockey för Boston University och draftades som nummer nio av Anaheim i somras.

+ Samuel Fagemo, Sverige.

Älskar att skjuta och gör det mitt i prick. Sex mål har det blivit hittills och med den noteringen leder 19-åringen skytteligan i junior-VM.

Frölundaforwarden har gjort mål i samtliga matcher så här långt. Blev nobbad i draften 2018, men efter en stark fjolårssäsong då Frölunda vann både SM-guld och CHL draftades han i somras av Los Angeles i andra rundan.

+ Jaroslav Askarov och Amir Miftachov, Ryssland.

Ryssland har det välbeställt på målvaktssidan och dessa två har delat på uppdraget hittills. Askarov är bara 17 år, en jättetalang som spås en lysande framtid. Väntas gå högt i nästa års NHL-draft. Har 89,13 i räddningsprocent hittills och stod i Rysslands avgörande match mot Tyskland. Amir Miftachov leder turneringens målvaktsliga med 94,12 i räddningsprocent på två spelade matcher och en hållen nolla. 19-åringen spelar i Ak Bars Kazans juniorlag och är odraftad.

+ Barrett Hayton, Kanada.

Skapade en kontrovers då han vägrade ta av sig hjälmen under nationalsångerna efter 0-6-förlusten mot Ryssland i gruppspelet och tvingades be om ursäkt i efterhand. Kanadas lagkapten har klivit fram med tre mål och tre assist sedan lagets storstjärna Alexis Lafreniere skadades. Lafreniere är aktuell för comeback i kvartsfinalen mot Slovakien. 19-årige Hayton är redan NHL-spelare i Arizona och har gjort 14 matcher (1 mål och 3 assist) under hösten.