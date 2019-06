Klimathajpen har nått börsen

Fakta

Den våg av börsnoteringar som har vällt in över Stockholm på senare år ser ut att ha börjat plana ut.

Hittills i år har Stockholmsbörsens huvudlista fått sex nya bolag, varav två är renodlade börsintroduktioner och två kommer från Nasdaq First North. Plattformen First North har i Stockholm samtidigt fått elva nya bolag, varav sju varit börsintroduktioner.

I fjol fick Stockholmsbörsens huvudlista 23 nya bolag, varav tolv kom från First North och sju var börsintroduktioner. Nasdaq First North fick samtidigt 33 nya bolag under 2018, varav 21 var börsintroduktioner.

Källa: Nasdaq Stockholm