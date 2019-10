Komikern John Witherspoon är död

Foto: Charles Sykes/AP/TT

Den amerikanske skådespelaren och komikern John Witherspoon har dött, 77 år gammal.

"Det är med stor sorg vi kan bekräfta att vår älskade make och pappa John Witherspoon, en av de hårdast arbetande i nöjesbranschen, dog i sitt hem i dag", säger familjen i ett uttalande, enligt Deadline.

Witherspoon blev ett erkänt namn inom ståuppkomedin på 1980-talet, vilket i sin tur ledde till roller i både tv-serier och filmer.

Han är kanske mest känd för sin medverkan i filmerna "Friday", "Next Friday" och "Friday after next", i vilka han spelar mot bland andra Ice Cube och Chris Tucker.

Witherspoon fortsatte med ståuppkomedi livet ut, och hade flera inbokade uppträdanden vid tiden för sin död, enligt Deadline.