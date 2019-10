Kurdiska styrkor varnar: al-Hol en "IS-stad"

Foto:

Tiotusentals misstänkta IS-anhängare hålls inspärrade i lägret al-Hol i nordöstra Syrien.

Lägret kontrolleras för närvarande av kurdiska styrkor, som varnar för en ökad radikalisering och vapensmuggling.

Osäkerhet råder i nordöstra Syrien, sedan USA uppgett att de ger grönt ljus till en turkisk militäroffensiv mot det kurdiskkontrollerade området.

70 000 människor befinner sig i ökenlägret al-Hol, uppskattar FN. Av dem uppskattas runt 30 000 vara anhängare till terrorgruppen IS, enligt kurdiska myndigheter.

Många av dem kom till al-Hol i samband med att IS-fästet al-Baghuz föll i mars i år. De allra flesta är kvinnor och barn, enligt FN.

Radikalisering

Nu varnar SDF-alliansen för en allt svårare situation i lägret.

Flera organisationer har redan flaggat om undernäring, hög barnadödlighet och bristande sjukvård. Men radikaliseringen uppges också öka. Kvinnor allierade med IS har upprättat egna "domstolar" och en slags religiös polisstyrka i lägret, enligt en anonym SDF-officer som har talat med. De i lägret som inte följer reglerna utsätts för bestraffning.

De senaste veckorna påstås flera kvinnor och män dödats av vad som misstänks vara IS-sympatisörer, enligt den kurdiska nyhetsbyrån Anha.

Smugglar vapen

– För tillfället har vi läget under kontroll. Men eftersom vi saknar resurser finns det en överhängande risk att IS organiserar sig i lägret, säger officern, som varnar för att vapen smugglas in i al-Hol.

Enligt Mustafa Bali, talesperson för SDF-alliansen, kan de kurdiska styrkorna mota IS-attacker som kommer utifrån. Farligare vore ett organiserat uppror i lägret, säger han.

– Det här är en IS-stad. 70 000 människor kan inte kontrolleras. Det är en tickande bomb.