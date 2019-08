Långbågar, feminister och brexit-anhängare

Fakta

Från 1780 till början av 1900-talet drabbades England av långbågemani. Nationalism var i ropet och att vara engelsk ansågs vara det samma som att skjuta långbåge – engelsmännens supervapen under medeltiden.

Som namnet antyder var bågen lång och kraftfull, den kunde skjuta uppemot 200 meter och genomborra rustningar. Engelska arméns användning av långbågen byggde på att många bågskyttar avlossade skurar av pilar på långt håll samtidigt.

Historiskt bågskytte blev en hobby på modet hos den engelska aristokratin, och efter Napoleonkrigens slut 1815 utvecklades skyttet till en folklig massrörelse inom den växande och allt mer inflyttelserika medelklassen. Till skillnad från nationalistiska rörelser av liknande slag i andra länder vid samma tid inkluderades även kvinnorna i bågskyttet.

Källa: "The Amazon archers of England – longbows, gender and English nationalism 1780–1845"