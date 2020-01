Leksand ny jumbo trots rysarseger

Foto: Andreas Hillergren/TT

Måstematch i bottenstriden.

Då tog Leksand en tung 3–2-seger på straffar hemma mot Linköping – som nu har sju raka förluster i SHL.

Trots det är Leksand ny jumbo i serien.

Både Leksand och Linköping kämpar för att hålla sig kvar i högstaserien i ishockey. Det skiljde bara två poäng mellan lagen, där Linköping – som hade sex raka förluster – var i förarsätet på tolfte plats och säker mark inför mötet i Tegera arena.

Där var det Leksand som inledde bäst.

Knappt halvväggs in i första perioden satte Mattias Ritola 1–0 efter en läcker passning från Spencer Abbott, som släppte pucken snett inåt bakåt med en backhand.

– En jättefin passning, sade Ritola, som tryckte in pucken i bortre hörnet, till C More.

Videogranskning

Målet blev videogranskat då Leksands Patrik Zackrisson stod framför bortakeepern Jonas Gustavsson som ansåg sig bli störd och tappade klubban, men domarna godkände målet.

I andra perioden var Broc Little en ribbträff från att kvittera för Linköping, men trots att gästerna vann skotten i mittenperioden var ställningen fortfarande 1–0 till Leksand inför tredje.

Hemmalagets Jonas Ahnelöv:

– Vi tappade lite tempo i andra. Det är lite småslarv här och där, men vi får skärpa oss och komma in bättre i tredje.

Där fick LCH sitt kvitteringsmål via Sam Lofquist, 4.29 in i perioden, innan Joe Whitney satte 2–1 efter fint samarbete med Broc Little. Men Leksand kom tillbaka och tog matchen till förlängning efter att Jonas Ahnelöv kvitterat med knappt tre minuter kvar.

Färjestad ångar på

Efter en mållös förlängning avgjorde sedan Spencer Abbott i den sjätte straffomgången och sköt hem segern till hemmalaget.

– Två pinnar känns riktigt skönt, sade Jonas Ahnelöv.

Trots segern är Leksand ny jumbo i serien, en poäng efter Oskarshamn – som skrällvann hemma mot serieledaren Luleå – och en poäng efter Linköping.

Färjestad fortsätter att jaga Luleå i tabelltoppen och gick upp som ny tvåa efter en 5–1-seger hemma mot Malmö. Daniel Viksten visade vägen med tre poäng (ett mål och två assist) när Karlstadlaget tog sin andra raka seger.

Även Örebro hade en bra kväll och tog sin tredje raka seger, 2–1 hemma mot Växjö. Linus Öberg satte avgörandet med 57 sekunder kvar av matchen. Därmed gick närkingarna upp på tredje plats i tabellen.