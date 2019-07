Liamoo om önskemålen: "Lite barnsligt"

Foto: Naina Helen Jåma/TT

Liamoo laddar upp med "barnslig" dryck inför sina spelningar – och hade helst stannat på scenen längre än han får.

Segern i "Idol" 2016 blev Liam "Liamoo" Cacatian Thomassens stora genombrott. Nu har han tagit sig till final två gånger i Melodifestivalen, första gången med "Last Breath" 2018 och andra gången tillsammans med Hanna Ferm och låten "Hold you".

I sommar är han ute på vägarna med en stor turné.

TT: Vilket är ditt bästa turnéminne?

– Första gången jag hörde en hel publik sjunga med i "Last breath". Vilken känsla!

TT: Vilket är ditt sämsta turnéminne?

– Varje gång jag måste gå av scenen. Jag skulle alltid kunna stanna kvar i minst en timme till.

"Det värsta"

Ibland har det hänt att han inte har spelat extranummer under sina konserter, men det beror enbart på faktorer han själv inte kan styra över.

– Till exempel när de ska stänga eller något nytt ska hända på scenen. Det är också det värsta som finns.

Under sin sommarturné inleder han helst spelningarna med låten "Nothing here", som han skrev efter en olycklig kärleksrelation.

– Den är lugn och den har mycket värme och närvaro. Sedan ökar vi tempot i spelningen efter den, säger han.

"Ganska klimatsmart"

På sin "rider", listan med önskemål till arrangören, har han alltid två drycker – Pucko och Coca-Cola.

– Lite barnsligt, men sjukt gott, säger Liamoo.

Den bästa spelning han själv har bevittnat är Kendrick Lamar på Way Out West 2018.

TT: Vad lärde du dig av den?

– Att glädjen på scenen smittar av sig till publiken mer än vad man kan tro till och att man kan skapa sin helt egna värld på scenen. Ni var som var där fattar!

TT: Hur klimatsmart är din turné?

– Ganska klimatsmart faktiskt. Vi åker tåg så ofta vi kan, det är bara jag en till och det blir mycket härlig tid på tåg. Det häftigaste med att tåg är ju att man ser Sverige och naturen så mycket mer än om man flyger, säger han.