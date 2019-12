Linusrykten muntrar upp efter ny Luleåförlust

Serieledande Luleå åkte på andra raka förlusten i SHL, 2–3 efter straffar hemma mot Skellefteå.

Positivare då att två gamla publikfavoriter, Linus Klasen och Linus Omark, ryktas vara på väg tillbaka till klubben.

Luleå har på många sätt gjort en strålande säsong så här långt. Men efter en lång segersvit har det gått lite grus i maskineriet på sistone. På tisdagskvällen kom andra raka förlusten när Skellefteå vann decenniets sista derby mellan lagen med 3–2. Finländaren Tuomas Kiiskinen ordnade extrapoängen genom att sätta den avgörande straffen.

– Det var en tuff match, de tryckte på hårt när vi ledde med 2–0. Men vi kämpade hårt och fick de två poängen, säger Kiiskinen till C More.

Tungt powerplay

Skellefteå gjorde en defensivt imponerande förstaperiod och Robin Alvarez satte 1–0-målet efter 7.01. I den andra ökade Alvarez sedan på till 2–0 innan Luleå kunde reducera genom Juhani Tyrväinen i numerärt överläge.

Just spelet i powerplay är annars en av sakerna som inte alls har fungerat för Luleå den här säsongen. Därför är det nog många fans som gläds lite extra åt ryktena om att två gamla forwardsstjärnor – Linus Klasen och Linus Omark – är på väg tillbaka till klubben inför nästa säsong.

Luleås sportchef Stefan Nilsson erkänner att båda är heta namn för det framtida lagbygget.

"De skulle tillföra där"

– Omark kommer från Norrbotten och Klasen har spelat här tidigare, och det är två otroligt bra spelare. Det är klart att vi har haft kontakt med dem under en tid, men sedan kommenterar inte jag huruvida de skulle vara klara eller inte, säger Stefan Nilsson till C More.

– Men när vi tittar på laget nu så spelar vi en bra hockey, och vi kanske saknar lite just i powerplay. Och det är klart att Linus och Linus skulle tillföra lite där, om vi kunde lösa det.

Den här kvällen hade lite extra offensiv spets varit välbehövlig även i spel fem mot fem. Daniel Sondell ordnade förvisso förlängning genom ett slumpmål i sista perioden, men någon seger blev det ändå inte.

– Säsongen går lite i vågor och ibland har man lite tyngre perioder. Det gäller att klara av de perioderna också, och sedan kommer det lättare perioder igen. Det gäller att bita i och gör det så bra man kan. Det tycker jag vi gör i dag, men det flyter inte på riktigt, säger Luleås tränare Thomas Berglund.