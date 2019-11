Lionel Richie till Sverige i sommar

Foto: Amy Harris/AP/TT

Lionel Richie kommer till Sverige nästa år för två konserter. Den 29 juni spelar han på Sofiero slott i Helsingborg och 1 juli uppträder han på Dalhalla i Rättvik, skriver Live Nation i ett pressmeddelande.

Lionel Richie hade sin storhetstid under 1970- och 80-talen, först i gruppen The Commodores och därefter som soloartist, med hits som "All night long", "Hello" och "Dancing on the ceiling".

När hans turné "Hello tour" kommer till Sverige har han både gamla hitlåtar och nytt material i bagaget.

Biljetterna släpps 28 november.