Lolita Pop hintar om ny musik

Foto: Mats Strand / TT /

I augusti kom nyheten att kultbandet Lolita Pop åker ut på en återföreningsturné. Nu berättar sångaren Karin Wistrand för Göteborgs-Posten att det även kan bli aktuellt med ny musik.

– Ja, så kan det mycket väl bli. Vi gillar ju att spela nu. Förut sa vi alltid nej. Nu säger vi inte nej längre, utan håller dörren öppen. Vi får se hur det landar, säger hon till GP.

Turnén, som Örebrobandet gör för att fira 40-årsjubileet av deras första spelning, inleddes i Örebro den 4 september och avslutas i Hultsfred den 16 november.

– På turnén plockar vi russinen ur kakan, spelar på utvalda ställen, på utvalda orter och vi har sagt att det här ska vara vårt test. Om vi får ihop det på olika sätt, kan det bli en fortsättning i sommar. Och då vill vi nog komplettera med något nytt, säger Karin Wistrand till GP.

Lolita Pop bildades i slutet av 70-talet. De har släppt åtta studioalbum och är kända för låtar som "Here she comes", "Bang your head" och "Wingbeats of the night".