Madonna etta på USA:s albumlista

Foto: Evan Agostini/AP/TT

För nionde gången har Madonna skapat en amerikansk albumetta. Hennes "Madame X" tar sig in på förstaplatsen av den kommande listan .

Madonna är den näst mest framgångsrika kvinnan i Billboards skivhistoria, endast slagen av Barbra Streisands elva förstaplatser. De båda har dock en bit kvar till överlägsna Beatles och deras 19 ettor.

På den brittiska albumlistan fick Madonna tidigare i veckan se sig slagen av Bruce Springsteen, men i USA är rollerna ombytta. "Bossens" "Western stars" tar sig in som tvåa på Billboard 200. Trots de båda rutinerade artisternas många noteringar i toppen av listan är det dock bara andra gången i historien, och första gången sedan 1985, som de samtidigt intar just guld- och silverplatsen. Senaste gången det hände var "Born in the USA" och "Like a virgin" etta respektive tvåa.