Malmö hittade identiteten igen

Foto: Andreas Hillergren/TT

Malmö sökte efter sin tappade identitet. Och som Skånelaget hittade den i bortamatchen mot Brynäs.

Oktober har varit en tung månad för Malmö – inte minst offensivt. Skånelaget inledde visserligen höstmånaden med en 4–3-vinst mot Växjö och en straffseger (2–1) mot Linköping, men sedan har det varit snålare med produktionen framåt och då givetvis även poängen.

Att Malmö dessutom kom till Brynäsmatchen efter att ha nollats i tre av de sex senaste matcherna (0–4 mot Skellefteå, 0–4 mot Djurgården samt 0–3 mot Luleå i lördags) hade såklart sänkt självförtroendet ytterligare.

"Simpelt hårt jobb"

– Vi har spretat lite som lag och har inte följt det vi kommit överens om att vi ska göra men vi har haft många snack om att hitta tillbaka till vår identitet med det hårda jobbet, där alla bidrar med någonting och verkligen spela som ett lag. Det behöver vi göra för att vinna och det gjorde vi nu, konstaterar Fredrik Händemark.

Han vill inte gå in i detalj om vad man pratat om och jobbat med för att hitta tillbaka till den där lagkänslan och identiteten igen men en gammal klassiker har funnits med på menyn:

– Bara simpelt hårt jobb. I SHL är det så tajt i dag att man måste jobba stenhårt i varje match och det har vi kanske inte alltid gjort men det gjorde vi nu och då vann vi.

Lagkaptenen bidrog själv med totalt åtta skott och gjorde två backhandmål på sina två sista skott i matchen.

Och det i ett läge där Brynäs backtalang Victor Söderström hade sett till att hemmalaget åtminstone hade siffermässigt hugg, 2–3, inför tredje perioden.

– Väldigt skönt med mål. Jag har haft många lägen under säsongen men har också haft svårt att få in pucken och i dag blev det lite islossning, säger Händemark med ett brett leende.

TT: Du är vänsterskytt och krånglade till det lite när det skulle göras enklare?

– Ja exakt ha, ha. Nej men det första målet var lite mer meningen att slå in på backhand men vid det andra är det en lös puck som hoppar och far lite som jag daskar till och då går den in.

Till landslaget

Nästa vecka gör SHL uppehåll för Tre Kronors spel i Karjala Cup.

Där kommer Fredrik Händemark finnas med, ett besked som Malmökaptenen fick dagen före Brynäsmatchen och som kanske bidrog lite till hans eget höjda självförtroende:

– Omedvetet kanske? Men det var inget jag tänkte på sådär in för den här matchen (mot Brynäs) men ett av mina mål inför den här säsongen var att få vara med i en landslagsturnering så det ska bli grymt kul.