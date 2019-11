Foto: Johan Nilsson/TT

En kvinna i Malmö åtalas för egenmäktighet med barn efter att ha fört sin son till Ungern.

Enligt stämningsansökan ska kvinnan, som är i 40-årsåldern, ha hållit sonen undan från pappan under ett och ett halvt års tid. Under samma tid fick dock barnets far ensam vårdnad om barnet.

Kvinnan återvände till Sverige med barnet först i oktober 2018. Bortförandet bedöms i åtalet som grovt, då barnet hållits undan sin andra förälder under så lång tid.