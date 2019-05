Många fallgropar vid Ubers börsnotering

Foto: Seth Wenig/AP/TT

Till en värdering av motsvarande 825 miljarder kronor kliver taxitjänsten Uber in på New York-börsen.

För småsparare är den stora frågan, är det värt att haka på?

Troligtvis inte, menar Per Roman, grundare av investmentbanken GP Bullhound.

När Ubers representanter på fredagen får ringa i börsklockan i New York är det också startskottet för en av världens genom tiderna största börsnotering.

De senaste buden gör gällande att teckningskursen för aktien ska hamna i spannet 44–50 dollar, cirka 400–480 kronor per aktie vilket ger ett totalt värde av svindlande 86 miljarder dollar.

Är tveksam

Precis som för så många techbolag har det funnits stora förhoppningar kring bolaget, grundat redan 2009 under namnet Ubercab. Men resan för Uber, vars affärsidé från början var att utmana traditionella taxibolag, har dock varit allt annat rak. Många ställer sig också nu frågande till vilken väg aktien ska ta på börsen? Investeringslegendaren Warren Buffett gör tummen ned i en intervju med CNBC och Per Roman vid GP Bullhound, med en omfattande meritlista när det gäller att dra in kapital till techbolag, är också tveksam ur ett småspararperspektiv:

– Det hade jag inte gjort, säger han om att hoppa på börståget. Uber är fortfarande ett "förhoppningsbolag". De växer så det knakar men i den här tillväxtfasen är man fortfarande olönsam, säger han till TT.

Bolaget har visserligen expanderat till att bli en global aktör och utvidgat verksamheten till såväl leverans av mat som sjuktransporter. Samtidigt gick man förra året back med cirka 29 miljarder dollar eller i snitt cirka fem kronor för varje resa som genomfördes. Analytiker spår att det kan ta upp till tio år innan bolaget ens kan börja visa upp svarta siffror.

– För riskkapitalister som kan acceptera gigantiska förluster för att sedan hamna i en extremt lönsam situation kan det absolut vara rationellt men för att kostnadsbilden ska kunna gå ned markant måste man kunna gå vidare med självkörande autonoma bilar. Det är inte en värld som finns nu och vi vet inte hur länge det kan dröja så vi tycker inte att aktien ser intressant ut just nu, säger Per Roman.

Toyota tung investerare

Bland bolagen som trots allt ändå valt att investera i Uber finns japanska biljätten Toyota liksom betaltjänsten Paypal som i sin tur även äger svenska Izettle.

Per Roman lyfter ändå ett perspektiv för den som trots allt är sugen på aktien:

– Ur ett småspararperspektiv är det en högriskaktie men varje småsparare kan också ha en "passionsaktie", något man själv gillar. Är man till exempel en storanvändare av Uber kan det vara roligt som en krydda i aktieportföljen ungefär som folk som har Iphones vill äga Appleaktier.