Mariah Carey historisk på Billboardlistan

Foto: Kamran Jebreili/AP/TT

Mariah Carey blir snart den första artisten att ha toppat den amerikanska singellistan, Billboard Hot 100, i fyra olika decennier – och det tack vare "All I want for christmas".

Den populära jullåten släpptes 1994 men nådde för två veckor sedan för första gången förstaplatsen på Billboardlistan.

Enligt Billboard kommer låten att hålla sig kvar i topp när 2020 är här, vilket då gör Mariah Carey – som har haft listettor även på 1990- och 2000-talet – historisk.

Åtta artister har toppat den amerikanska singellistan i tre olika decennier – Stevie Wonder, Michael Jackson, Elton John, Janet Jackson, Madonna, Christina Aguilera, Britney Spears och Usher.