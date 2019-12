Gessle: "Tack Marie, tack för allt"

Foto: Claudio Bresciani / TT

Artisten Marie Fredriksson har avlidit, uppger hennes manager i ett mejl till TT. Hon avled på måndagsmorgonen i sviterna av sin tidigare sjukdom.

"Det är med stor sorg vi måste meddela att en av våra största och mest älskade artister är borta", skriver Marie Fredrikssons management i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Per Gessle slog Marie Fredriksson igenom med gruppen Roxette på 1980-talet med hits som "The look", "Listen to your heart" och "It must have been love". Gruppen sålde 80 miljoner skivor och hade fyra ettor på Billboards Hot 100-lista.

Fredriksson drabbades av en hjärntumör 2002, men tillfrisknade och turnerade på nytt med Roxette under åren 2010-2016. 2016 gjorde dock sviterna av Fredrikssons sjukdom att läkarna avrådde henne från vidare scenframträdanden och hon drog sig tillbaka.

En unik musiker

Per Gessle skriver i ett uttalande:

”Tiden går så fort så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar. Och vilken fantastisk dröm vi fick dela! Tack Marie, tack för ALLT. Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer att få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att fått dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor. All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same."

Christoffer Lundqvist, som var nära vän med Marie Fredriksson, och som arbetat tillsammans med henne i över 20 år, är omtumlad och tagen av beskedet som just nått honom.

– För mig var hennes roll som artist oöverträffad. Hon hade en lyskraft som kom från hennes inre. Hon var en vacker själ.

Betydde mycket

Det är därför hon berör så många med sin musik, förklarar Lundqvist.

– Det kommer hon fortsätta att göra. För inspelningarna finns kvar.

Micke "Syd" Andersson som har spelat med både Gyllene Tider och Roxette menar att Marie Fredriksson har haft en enorm betydelse för Musiksverige.

– Jag är lite tagen fortfarande. Men med tanke på vad hon har åstadkommit både för egen del, med Roxette och med saker jag har varit inblandad i så är det monumentalt. Hon har varit en av dem som har fört ut svensk musik över hela jorden. Vi förstår inte ens hur mycket hon har betytt, säger han till TT.

Micke Andersson lärde känna henne på 1970-talet.

Stark scenpersonlighet

– Hon är en fantastisk människa och rösten är magisk. Jag tycker verkligen jättemycket om henne. Hon är en av dem som hade ett helt eget uttryck, redan från början. Hon sjöng jazz, pop och rock – och bara hon låter så. De största artisterna är dem man hör direkt vem det är som sjunger. Hon hade det som var "one of a kind" och en jättestark scenpersonlighet.

Lasse Lindbom, som producerade Marie Fredrikssons debutalbum och som också var tillsammans med henne i tre år, beskriver henne som en lysande stjärna.

– Marie har betytt mycket för mig personligen men framförallt har hon ju betytt enormt mycket för svenskt musikliv, både här hemma och ute i världen. Hon var en lysande stjärna som har inspirerat många. Nu går mina tankar till Micke och barnen, säger han.

Marie Fredriksson blev 61 år. Hon efterlämnar make och två barn.