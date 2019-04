Matchboll Timrå i SHL-kvalet

Foto: Mats Andersson/TT

Timrå är en match från att säkra nytt kontrakt i SHL.

Laget vann den fjärde kvalmatchen mot Oskarshamn med 4–1 och kan nu avgöra på bortaplan på lördag.

Överraskningslaget Oskarshamn körde över Timrå i tisdags och kvitterade till 2–2 i matcher i direktkvalet till SHL.

På torsdagen slog Timrå tillbaka.

Laget tog ett rejält kliv mot nytt kontrakt efter 4–1 – och en blunder av IKO-målvakten Christoffer Rifalk – i NHK Arena.

Det var vid ställningen 2–1 till Timrå och knappt sju minuter kvar av matchen som Rifalk svarade för en rejäl bjudning. Den 22-årige målvakten stoppade en puck bakom eget mål, men när han sedan skulle passa vidare till en lagkamrat hamnade pucken i stället rakt i gapet på Filip Hållander – som satte 3–1 i tom bur.

"Kommer tabba sig"

– Vi har pratat om det hela matchserien. Någon gång kommer han att tabba sig, han är ute hela tiden. Nu var det så och jag lyckades snappa upp den, sade Filip Hållander till C More.

Samme Hållander hade också gjort 2–0 till Timrå i powerplay tidigare i matchen.

– Det var lite upp och ner, men det enda jag bryr mig om är att vi vann. Det är jätteviktigt, nu har vi två matchbollar, sade 18-åringen.

Det var också Timrå som tog initiativet i början av matchen.

Efter en mållös förstaperiod satte hemmalagets Henrik Törnqvist tonen direkt i andra när han tryckte in 1–0 efter 22.44. 22-åringen skrinnade in framför mål och stötte in en returpuck.

– Skönt att få in första pucken, sade Törnqvist till C More i den andra periodpausen.

Kan avgöra på lördag

Filip Hållanders 2–0-mål kom i powerplay 28.33 in i andra, innan Filiph Engsund reducerade till 1–2 med sex minuter kvar av perioden.

Men närmare kom aldrig gästerna.

Om inte Timrås seger var spikad redan efter 3–1-målet så utökade Henrik Törnqvist till 4–1 med 57.46 på klockan och fastställde slutresultatet i NHK Arena, som kokade av glädje.

Därmed leder Timrå med 3–2 i matcher.

Nästa match spelas i Oskarshamn på lördag. På frågan hur Timrå ska slå in matchbollen hade Filip Hållander ett lika enkelt som bestämt svar:

– Vi ska spela exakt som i dag.

Men Oskarshamn har inte gett upp.

– Jag tycker absolut inte att de är bättre än vi. Om det här är deras bästa match så är jag väldigt tacksam för det, då kommer vi tillbaka hit på måndag, sade IKO:s tränare Håkan Åhlund till C More.