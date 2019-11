Mia Skäringer slår Scandinaviums rekord

Foto: Got Event

Ingen annan enskild artist har sålt ut Scandinavium sex gånger. På måndagen rekordprisades Mia Skäringer för sin föreställning "Avig Maria – no more fucks to give".

Föreställningen har totalt setts av 55 000 personer i Scandinavium. Mia Skäringer fick för rekordet ta emot ett diplom av Got Events vd Lotta Nibell.

"Mia är en alldeles egen superkraft som inspirerar och provocerar. Hon ger perspektiv på dåtiden, röst åt samtiden, styrka och hopp för framtiden. Jag är tillsammans med alla fantastiska kollegor oerhört stolt över att Mia valt Scandinavium inte mindre än sex gånger. Och vilken publik, helt enastående och magiskt!", säger Lotta Nibell i ett pressmeddelande.