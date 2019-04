Michelle Obama om ilska, framtid och intimitet

Foto: Frank Franklin II/AP/TT

Med en ambition att inte vara politisk sveper fenomenet Michelle Obama in i Globen. Varje ord hon yttrar vägs på guldvåg – funderar möjligen USA:s tidigare första dam ändå på att ställa upp i ett framtida presidentval?

"Tänk alltid på nästa generation", manar hon i en exklusiv mejlintervju med TT.

"Vi har så mycket arbete framför oss, men det som får mig att jobba – och hålla hoppet uppe – är det enorma löfte som utgörs av alla våra barn", skriver Obama.

Hennes rockstjärneliknande turné "Becoming: An intimate conversation with Michelle Obama" har nått Globen. Den bygger på självbiografin "Becoming" (på svenska "Min historia") som kom ut i november och legat på bästsäljarlistorna i USA sedan dess.

Arg på Trump

Boken uppmärksammades stort – i synnerhet de stycken där hon skriver om sin ilska gentemot president Donald Trump. Obama vänder sig emot Trumps inspelade sexskryt om kvinnor och ondgör sig över att han ifrågasatt Barack Obamas härkomst, något hon menar hade kunnat trigga i gång galningar.

"Tänk om en instabil person laddat en pistol och kört till Washington? Tänk om den personen hade letat efter våra döttrar", heter det i boken där hon skriver att hon aldrig kommer att förlåta Trump för att han utsatte familjen för sådana risker.

Men "Min historia" handlar också om Michelle Obamas uppväxt i en liten lägenhet i arbetarkvarteren i södra Chicago, som ättling i rakt nedstigande led till en slav, där hon tidigt fick höra att om man arbetar hårt så kan man nå vart man vill. I hennes fall ledde det till stipendier till prestigefyllda universitet och en juristexamen.

Hur vara förtrolig?

I boken berättar hon även personligt om svårigheterna att bli gravid samt om äktenskapsterapin som det populära paret Obama gått i. Är det månne sådana detaljer som diskuteras i ett "intimt" boksamtal och hur gör hon egentligen för att hålla samtal på jättearenor med tusentals åhörare förtroliga?

"Jag försöker bara vara mig själv, vilket betyder att jag säger samma saker till dessa publiker som till mina goda vänner", svarar hon i TT-intervjun.

"Om du kan skoja och skratta och kanske gråta lite skapar det en energi som fyller upp ett rum oavsett om det är ett vardagsrum med två väninnor eller en grupp på en större plats."

Hon lägger till att det ofta är någon av hennes vänner som modererar diskussionerna. Vid premiären i Chicago var det tv-personligheten Oprah Winfrey och i London i nästa vecka blir det Late Night-programledaren Stephen Colbert. Samtalet i Stockholm leds av komikern Phoebe Robinson.

"Äg din historia"

Och huvudbudskapet? Michelle Obama säger att det handlar om att "äga sin berättelse", att omfamna varje del av en människas historia – även det som gått fel och varit tufft eller knackigt.

"Sanningen är den att när vi öppnar oss gentemot världen så öppnar sig världen för oss. . . Du kommer att se att din egen historia har kraft, elegans, sin plats", skriver hon till TT.

Obamas turné har kritiserats för att vara full av floskler – men också hyllats för att den lyfter och stärker åhörarna.

Vad man tycker beror sannolikt på vem man är. Men den som sett Michelle Obama spänna ögonen i tv-kamerorna på politiska konvent och argumentera för makens politiska klokhet – och även berätta om hans ängsliga blick när han körde henne och deras förstfödda hem från BB – kan intyga att hon berör. Kanske är det därför spekulationerna om en politisk framtid för den 55-åriga före detta första damen, författaren, advokaten och aktivisten inte upphör.

Politiska frågor är dock undanbedda i TT-intervjun. Det närmaste vi kommer är ett resonemang om nästa generation.

"Varje enskild utmaning – från fattigdom till klimatförändringar till hälsofrågor – hamnar i tydligare fokus när vi tittar på dem ur våra barns perspektiv", skriver Obama och lägger till att det är därför hon engagerat sig i barns hälsa och flickors rätt till utbildning globalt.

Fakta Fakta: Familjen Obama Familjen Obamas medlemmar: Michelle, född 1964: advokat och tidigare biträdande chef för Chicagos universitetssjukhus avdelning för socialt arbete. USA:s första dam 2009 – 2017. Kallade sig då skämtsamt för Första Mamma. Barack, född 1961: advokat, statsvetare, tidigare senator från Illinois och USA:s president 2009 – 2017. Malia, född 1998: studerar vid Harvard University. Natasha, oftast kallad Sasha, född 2001: går i skolan i Washington DC. Källor: People och The New York Times Visa mer...