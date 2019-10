Mikkey Dee klar för Hall of Fame: "På tiden"

Foto: Claudio Bresciani/TT

25 år, 12 skivor och 5 000 spelningar med Motörhead blev det för Mikkey Dee. Men när bandet nominerades till rockens Hall of Fame fanns hans namn först inte med på listan.

Nästa år har legendariska Motörhead för första gången chans att väljas in i Rock and Roll Hall of Fame.

Till många fans ilska stod svenske trummisen Mikkey Dee och gitarristen Phil Campbell initialt utanför nomineringen, trots att de spelade i bandet i flera decennier fram till frontmannen Lemmy Kilmisters död 2015, vilket bland andra Billboard rapporterat.

– Det är tydligt att de inte har gjort sin hemläxa. Det är jävligt konstigt hur de har tänkt. Det är som om Deep Purple skulle bli invalt utan Ritchie Blackmore, sade Mikkey Dee till TT i samband med beskedet.

Men så hände något. I helgen uppdaterade Rock and Roll Hall of Fame listan med de Motörheadmedlemmar som nomineras, och plötsligt har både Mikkey Dee och Phil Campbell nu chans att följa med bandet in i rockens Hall of Fame – trots allt.

– Jag tror att det blev en så pass stor påtryckning från fans – det blev ju något av en storm på internet – att de fattade att de måste ha gjort ett misstag, säger Mikkey Dee, och tillägger:

– Jag och Phil var ändå med och tog Motörhead till en annan nivå under flera decennier.

Medlemmarna som nomineras sträcker sig nu över olika banduppsättningar, och inkluderar, utöver Dee, Campbell och Lemmy, även "Fast" Eddie Clarke och Phil "Philthy Animal" Taylor. Taylor och Clarke avled 2015 respektive 2018.

"På tiden"

Mikkey Dee tycker att Motörhead borde ha tagit plats i Hall of Fame för länge sedan.

– Det är verkligen på tiden om du frågar mig. Tala med nästan vem som helst i dag så har Motörhead inspirerat på ett eller annat sätt, musikaliskt eller attitydmässigt. Det är en institution, en livsstil, säger han.

Han är ändå ödmjukt inställd till att ha blivit nominerad.

– Det är som i hockey, det viktiga är såklart att laget vinner. Men det känns bättre om man själv varit på isen. Det är härligt att få en klapp på axeln som visar att man gjort något bra. Sedan är det ju värt att poängtera att det handlar om en nominering, det är ju inte säkert att vi blir invalda, säger han.

Spelar med Scorpions

Samtidigt har han annat att tänka på. Sedan 2016 är han permanent medlem i den tyska hårdrocksinstitutionen Scorpions. Han kom nyligen hem från en turné i Sydamerika och snart bär det vidare mot Östeuropa och Asien.

Trots att göteborgaren tidigare har spelat med brutna ben och blivit körd med ambulans både till och från en spelning beskriver han livet i Scorpions som det tuffaste han har gjort.

– I Motörhead kunde man ta ett litet break och skåla på scenen. Här är det bara pang pang pang med mycket medleyn och scenproduktion i två timmar och en kvart. Man är helt färdig. Det är fantastiskt kul, säger han.

Nästa år går Scorpions in i studion för att spela in en ny skiva, den första på snart fem år.

– Jag skulle verkligen vilja skapa en ny platta med Skorporna. Vi har sagt att vi ska gå tillbaka till en mer "fuck you"-attityd. Vi är helt inne på att göra en smutsigare platta och gå bort från det jätteproducerade, säger Mikkey Dee.