Monty Pythons låtskrivare död

Foto: Arnfinn Mauren/NTB Scanpix/TT

Den brittiske artisten, komikern och låtskrivaren Neil Innes är död. Han avled av naturliga orsaker på söndagskvällen efter en resa till Frankrike, rapporterar BBC.

"Vi har förlorat en vacker, snäll och vänlig själ vars musik och låtar berörde allas hjärtan", säger en talesperson för familjen i ett uttalande.

Innes var kanske mest känd för sitt arbete med Monty Python. Han bidrog med låtar och sketcher till humorgruppen och syntes bland annat i filmerna "Monty Python and the holy grail" och "Life of Brian".

Genombrottet kom på 1960-talet med det psykedeliska humorbandet The Bonzo Dog Doo-Dah Band. Tillsammans med Eric Idle var han också medlem i Beatlesparodin The Rutles.

Innes är även listad som en av låtskrivarna till Oasis hitlåt "Whatever" från 1994, sedan han stämt bandet för att ha plagierat hans "How sweet to be an idiot".

Neil Innes blev 75 år.