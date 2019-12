Mörck: Många jular har blivit förstörda

Fakta

Marianne Mörck föddes 1949.

Hon är utbildad vid scenskolan i Göteborg 1973–1974. 1977–2003 var hon anställd vid Malmö stadsteater, där hon gjorde ledande roller i bland annat "Carmen", "Cabaret", "My fair lady" och "The sound of music". 1995 gjorde hon rollen som Fina-Kajsa vid urpremiären av "Kristina från Duvemåla".

Hon är även verksam inom film och som revyartist och regissör. På senare tid har hon uppmärksammats för sin roll som Birgitta i SVT-succén "Bonusfamiljen".

Under 2020 kommer hon att synas i två filmer, Felix Herngrens "Dag för dag" och Amanda Adolfssons "Nelly Rapp – monsteragent".