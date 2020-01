Neil Peart sörjs av trummiseliten

Foto: Owen Sweeney/AP/TT

En kung och professor utan motstycke med Guds händer. Kollegorna öser nu lovord över den legendariske Rush-trummisen Neil Peart, som dog i veckan.

Neil Peart, trumslagare i den kanadensiska powertrion Rush, lämnade jordelivet i tisdags vid 67 års ålder.

Peart räknades av många som en av världens främsta trummisar, vilket inte minst märks i alla de kondoleanser som strömmar in från andra kända trummisar.

En av dem är Dave Grohl, sångare i Foo Fighters och tidigare Nirvana-trummis, som skriver på Instagram :

"Hans styrka, precision och komposition saknade motstycke. Han kallades 'professorn' av en anledning: vi lärde oss alla av honom".

"Neil Peart hade Guds händer", slår Foo Fighters trummis Taylor Hawkins fast i samma inlägg.

Hyllas av Trudeau

Även The Roots batterist Questlove tar till Instagram för att hylla Neil Peart. "All respekt till legenden", skriver han.

Metallicas Lars Ulrich tackar Peart för inspirationen och alla goda råd. "Speciellt under den första tiden när du tog dig tid att prata med en ung och grön dansk trummis", skriver han på Instagram.

Bland de många icke-trummisar som också hedrar musikern finns Kanadas premiärminister Justin Trudeau.

"Hans inflytande och arv lever vidare i hjärtat hos musikälskare i Kanada och över hela världen", skriver han på Twitter.

Känd för trumsolon

Neil Peart hoppade in som trummis i Rush 1974. Han bidrog till bandets riktning mot progressiv rock och skrev även många låttexter. Pearts intrikata trumstil, inspirerad av allt från The Whos trummis Keith Moon till jazz har fått många efterföljare och han var känd för sina trumsolon under bandets konserter.

Peart fick besked om att han hade en hjärntumör 2015 och lämnade då bandet.