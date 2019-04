Netanyahu siktar på omval i Israel

Foto: Oded Balilty/AP/TT

Israels politiska landskap har vridits ytterligare ett varv åt höger inför det stundande valet.

Premiärminister Benjamin Netanyahu – som siktar på en femte mandatperiod – försöker skaka av sig utmanaren och generalen Benny Gantz genom att utmåla honom som en vek vänsterkandidat.

Mycket står på spel för Netanyahu och hans högerparti Likud inför tisdagens drabbning vid valurnorna. Vinner han kan han skriva in sig i historien som den israeliske ledare som suttit längst tid vid makten, före landets förste premiärminister David Ben-Gurion.

Samtidigt står "kung Bibi", som han kommit att kallas efter att ha dominerat israelisk politik under ett decennium, inför möjliga korruptionsåtal.

– Detta är en kamp för hans överlevnad, säger Reuven Hazan, professor i statsvetenskap vid Hebreiska universitetet i Jerusalem.

Militärt fokus

Efter år av misslyckade fredsförhandlingar med palestinierna har många israeler tappat tron på vänsterns visioner och landets politik har drivits alltmer åt höger. Den enda kandidaten med en chans att vinna mot Netanyahu på tisdag är den före detta överbefälhavaren Benny Gantz, som leder den nya mittenorienterade Blå och vit-alliansen (efter den israeliska flaggans färger).

Och han har siktat in sig på att klå Netanyahu i den fråga som ligger till grund för premiärministerns popularitet: säkerhet. Gantz ledde den israeliska militären under det blodiga Gazakriget 2014 mot Hamas. Det har han gjort ett stort nummer av under sin valkampanj, bland annat genom att betona hur många militanta palestinier som dödats under hans ledning.

Samtidigt försöker Gantz att inte skrämma bort mittenväljare genom att betona att Israel bör fortsätta att sträva efter fred med palestinierna.

Slår tillbaka

Netanyahu har svarat genom att utmåla sin utmanare som en vek vänsterkandidat. Premiärministern har även slutit en allians med flera hårdföra politiker på den yttersta högerkanten, varav en del öppet motsätter sig en tvåstatslösning och vill att Israel annekterar det ockuperade Västbanken.

Han har också börjat berätta om Israels tidigare hemliga flygattacker mot ärkefienden Iran i Syrien. I sina motattacker mot uppgifterna om korruption har premiärministern lånat begrepp som "fake news" och "häxjakt" från sin amerikanske kollega Donald Trump.

Trumfkortet för Netanyahu, vid sidan av säkerhetsfrågan, är den goda ekonomiska tillväxt som Israel upplevt under hans styre.

Premiärministerns Likud har legat efter Gantz parti i flera mätningar inför valet. Men den Netanyahu-ledda alliansen av högerpartier ser ändå ut att kunna säkra en majoritet i parlamentet knesset.