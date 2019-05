Häcken cupmästare: "Kunde gjort fler mål"

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Häcken är årets mästare i svenska cupen.

En inövad hörnvariant blev guld värd och bäddade för en välförtjänt 3–0-seger i finalen mot AFC Eskilstuna.

När lagen möttes i allsvenskan för en månad sedan tog det över 60 minuter för Häcken att få hål på AFC Eskilstuna.

Den här gången hade Göteborgslaget ett stolpskott redan efter ett par minuter och fick efter tio minuter en hörna som skulle visa sig bli avgörande.

Daleho Irandust lade bollen till rätta och slog en kort hörna som Alexander Faltsetas fick perfekt träff på med huvudet – en inövad variant som blev guld värd.

Bollen seglade in i bortre gaveln, otagbart för AFC-målvakten Ole Söderberg.

– Jag kom väldigt bra, det var en bra slagen hörna, och jag knoppade in den i bortre. Otroligt skönt, sade Faltsetas till C More i halvtid.

"Tveksam" handvolt

Firandet – ett rätt misslyckat försök till handvolt – får Häckenmittfältaren dock knappast godkänt för.

– Nej, jag ser ju att den är tveksam, sade Faltsetas, som dessutom fick knäsmärtor i samband med firandet.

– Men det är mycket adrenalin, mycket känslor i kroppen. Och så knät som spökar.

Målet såg länge ut att bli det enda i cupfinalen, trots ett stort antal chanser från framför allt Häckens sida. Men med en kvart kvar ökade hemmalaget på sin ledning, efter en frispark från distans.

Adam Andersson slog en hög crossboll, som mittbacken Joona Toivio mötte upp med pannan vid bortre stolpen och nickade in 2–0. På tilläggstid bättrade inbytte Viktor Lundberg dessutom på med ytterligare ett mål.

Det säkrade definitivt segern åt Häcken, som därmed tog andra cupguldet i klubbens historia, tre år efter det första. Segern innebär att Göteborgslaget också får en chans i kvalet till Europa League i sommar.

– Vi har gjort mycket mål (i cupen) och har varit bra offensivt, som vi var i dag också. Vi kunde ha gjort fler mål än de tre, sade Joona Toivio till C More.

Tung period för AFC

För AFC Eskilstuna väntar i stället den fortsatta kampen för att säkra ett nytt allsvenskt kontrakt.

Nykomlingen har haft en tung period efter premiärsegern mot IFK Göteborg i slutet av mars och ligger tillsammans med Falkenberg sist i allsvenskan med bara sex inspelade poäng.

I cupfinalen tvingades laget dessutom ställa upp utan Adi Nalic, som varit en viktig kugge i anfallsspelet under våren. En knapp halvtimme i början av matchen var AFC också hårt tillbakapressat i ösregnet som föll över Hisingen.

Eskilstuna fick lite andrum och hade dessutom ett par bra kvitteringslägen när Häckens offensiv till slut mattades av något, men när anfallsvågorna fortsatte i den andra halvleken orkade Eskilstuna till slut inte stå emot.

– Häcken var ett nummer för stort för oss, vi kom aldrig riktigt in i matchen, sade tränaren Nemanja Miljanovic till C More.

– Vi hade periodvis ett spel där vi stundtals matchade Häcken, men tyvärr räcker vi inte till.