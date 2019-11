Nicole Sabouné hittade tillbaka till musiken

Foto: Erik Nylander / TT

Nicole Sabouné släppte två album och gjorde hundra spelningar, sedan tog hon en paus på flera år för att plugga. Men ett uppbrott gjorde att hon hittade tillbaka till musiken.

Om man studerar vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm är chansen stor att man kan få se Nicole Sabouné i korridorerna. Hon pluggar kemi och kan i framtiden tänka sig att forska där. Hon hyllades för sina två första album "Must exist" från 2014 och "Miman", som kom året därpå. Att kombinera en karriär inom universitetsvärlden med ett rockstjärneliv ser hon inte som ett problem – och tycker inte heller att det ena skulle utesluta det andra.

– Jag tänker inte att någonting är "plan A" och något annat "plan B". Man ska göra det som man brinner för och som känns kul, utan att ge efter för yttre faktorer som säger att man måste ha någon viss typ av karriär. Livet är mycket mer dynamiskt än man tror, jag kan när som helst bli något helt annat än det jag har valt nu, säger hon.

Kravlöst samarbete

På första skivan samarbetade hon med Ola Salo från The Ark och Nicklas Stenemo från banden Kite och The Mo. På andra stod hon själv som producent. Ep:n "Nowhere to go" innehåller fyra spår, alla inspelade med nära vännen Emil Nilsson. Ett samarbete som uppstod utan några krav eller förväntningar.

– De här två senaste åren har varit väldigt tuffa för mig, men han gjorde det väldigt lättsamt och sade bara "Kom hit så testar vi att göra något, eller inte". Det var en situation som inte kändes pressad eller som att någon förväntade sig något av mig. Den ingången gjorde att jag fick tillbaka lusten att uttrycka mig musikaliskt, säger hon.

"Kändes jobbigt"

Hon beskriver sig själv som introvert och tycker att intervjuer mest är ett nödvändigt ont. I podcasten "Hemma hos Strage", med journalisten Fredrik Strage, fick hon nyligen prata både om pinsamma barndomsminnen och om sitt kärleksliv.

– Jag är en ganska privat person och tycker kanske inte att det är världens mäktigaste grej att göra intervjuer. Det är fantastiskt att få komma tillbaka till musiken och då får man ta det onda med det goda. Det finns något fint med att bjuda på sig själv, men det gäller nog att vara selektiv och göra saker som inte känns jättejobbiga utan bara lite jobbiga.

TT: Hur har det varit att blotta sig så mycket som du gör i de här låtarna?

– Det var jättejobbigt att sjunga in låtarna. Sedan mixades de och då lyssnade jag inte på väldigt länge. Jag fick distans och kände att det var skönt att jag hade fått ut det jag ville bearbeta. När vi började repa låtarna kändes det jobbigt, som att gå igenom allt igen, men också befriande. Låtarna är inte bara min historia och min tolkning, utan det kan bli andra tolkningar. Det tycker jag är det bästa med att släppa musik, att det blir någon annans.