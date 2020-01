Nu avslöjas vilka som kan få Guldbaggar

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Det har varit ett dystert år för svensk film publikmässigt. Men nu lyfts pärlorna ur det gångna årets filmproduktion och snart står det klart vilka som nomineras till Guldbaggar.

Blir det Levan Akins georgiska kärleksdrama "And then we danced", David Denciks gestaltning av Sture Bergwall i "Quick" eller kanske nya filmatiseringen av "En komikers uppväxt" som blir årets favorit? Det avslöjas vid en presskonferens klockan 10.

Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris. Sedan 1964 har det delats ut av Svenska Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen under året som gått.

Förra året blev "Gräns" galans stora vinnare med sex Guldbaggar, bland annat för bästa film och bästa kvinnliga huvudroll.

Guldbaggegalan äger rum på Cirkus i Stockholm 20 januari och direktsänds i SVT. Den leds av skådespelaren och Grotescomedlemmen Emma Molin.