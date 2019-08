Ny "svartsjuk" singel" från Ariana Grande

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Popstjärnan Ariana Grande har hållit fansen på halster länge nog – men nu är nya singeln "Boyfriend" slutligen släppt. Låten, som hon har gjort tillsammans med popduon Social House, lanserades under fredagen.

Stjärnan släppte samtidigt en musikvideo där Grande har antagit rollen som svartsjuk före detta flickvän som ger sig på ex-pojkvännens nya kärleksintressen med både knytnävar och pilbåge under en fest.

Han gör detsamma med män som närmar sig henne – vilket illustrerar refrängen i låten: "You ain't my boyfriend and I ain't your girlfriend, but you don't want me to see nobody else, and I don't want you to see nobody".

Social House, som består av Michael Foster och Charles Anderson, har varit med och skrivit några av Grandes hits, så som "Thank u, next" och "7 rings".