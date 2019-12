Foto: Janerik Henriksson/TT

Nya samtal har förts mellan representanter för TV4 och Com Hem i det omfattande tv-bråket som gjort att Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More för sina kunder, rapporterar Expressen.

”Förhandlingarna pågår fortsatt mellan oss och Telia. Vi återkommer därför med status i morgon bitti”, uppger Tele2:s pressansvariga Louise Ekman enligt Expressen vid 23-tiden på måndagskvällen.

Tele2 äger Com Hem.

Bakgrunden till konflikten är att parterna inte kan komma överens om villkoren för ett nytt avtal.