"Old town road" sätter rekord på Billboard

Lil Nas X "Old town road", som blandar hiphop med country, är den låt som legat absolut längst som etta på den amerikanska Billboardlistan. Under måndagen slog låten förra rekordet, och i 17 veckor har nu "Old town road" i en remixversion med countrysångaren Billy Ray Cyrus som gäst legat etta, skriver AFP.

Tidigare rekordet på 16 veckor har bara uppnåtts två gånger: "Despacito" med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber 2017 samt "One sweet day" med Mariah Carey och Boyz II Men 1995.

I USA har "Old town road" skapat debatt, då den först plockades bort från Billboards countrylista med motiveringen att den inte har tillräckligt många "countrydrag". Det fick countrysångaren Billy Ray Cyrus att reagera, och artisten erbjöd sig att bistå med sång. Lil Nas X släppte förra veckan ännu en version, tillsammans med medlemmarna i BTS, en sydkoreansk popgrupp.