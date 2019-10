Oljeutsläpp söder om Skåne – kan nå land

Foto: Kustbevakningen

Ett oljeutsläpp har upptäckts i havet sydost om Ystad. Två av Kustbevakningens fartyg är på väg och väntas nå fram sent under eftermiddagen, men det finns risk för att olja kommer in till land, skriver Kustbevakningen på sin hemsida.

Oljan upptäcktes av ett tyskt övervakningsflygplan och fyndet har senare bekräftats av Kustbevakningens eget plan.

Utsläppet består av uppemot 9 000 liter mineralolja, som finns i ett cirka tre kilometer långt bälte med hundra meters bredd.

Att oljan är kompakt gör att den bedöms vara möjlig att plocka upp och väderförhållandena beskrivs som relativt goda.

Oljan finns cirka tio nautiska mil sydost om Ystad, vilket motsvarar ungefär 18,5 kilometer.