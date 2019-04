Östersund och Elfsborg delade på poängen

Foto: Per Danielsson/TT

Östersund och Elfsborg bjöd på ett snabbt spel, många målchanser men också hårda tag i det allsvenska mötet.

Matchen slutade sedan rättvist 1–1.

Båda lagen kom till spel efter att ha vunnit en match, spelat en oavgjord och förlorat en i inledningen av allsvenskan.

Och trots svårigheter med en ovattnad konstgräsplan, på grund av frysrisken på nätterna, var det två anfallsglada lag.

– Det var en bra match med högt tempo. Det var två lag som ville spela. Det smällde i närkamperna med var ändå en ganska schysst match. Kanske var vi extra snälla för att det är påsk, säger Holmén till C More.

Kan skjuta med högern

I första halvlek hade hemmalaget bollen mest, men det var gästerna som hade de vassaste målchanserna. Bland annat sköt Kevin Kabran i stolpen.

Elfsborgs Jonathan Levi gjorde matchens första mål i den 22:a minuten.

– Jag hittar en yta i mitten och försöker ta med mig bollen. Folk mobbar mig för att jag inte kan skjuta med högern. Men tydligen kan jag det, säger han till C More.

Edwards kvitterade

Östersund lyckades att växla upp tempot i den andra halvleken och fick också utdelning efter en kvart. Då slog Hosam Aiesh ett inlägg från höger som Elfsborgsmålvakten Kevin Stuhr Ellegaard missbedömde. Bollen slog ner framför Curtis Edwards som bara hade att sätta foten till bollen och styra in kvitteringen.

Båda lagen hade sedan flera chanser. Bland annat hade Elfsborg ytterligare en stolpträff och Östersund kunde ha avgjort fyra minuter in på tilläggstid då Jamie Hopcutt nickade rätt i famnen på Ellegaard.

– En så stor chans i sista minuten, ahh, det känns inte bra, jag är besviken. Jag tror att jag fick en för ren träff på bollen, annars hade den gått in, säger Hopcutt till C More.