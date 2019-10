Över 60 döda i moskédåd i Afghanistan

Foto:

Fler än 60 personer har dödats av en bomb som exploderade under fredagsbönen i Afghanistan. Dådet utfördes samtidigt som FN konstaterar att våldsnivån i landet för närvarande är "oacceptabel".

Bomben sprängde moskéns tak som totalförstördes. I moskén hade invånarna i Haska Mina-distriket runt fem mil från provinshuvudstaden Jalalabad i Nangahar-provinsen samlats för fredagsbönen. Minst 62 personer dödades och ett 30-tal skadades i attentatet enligt lokala myndigheter.

Vittnen berättar om hur taket rasade in efter en eller flera explosioner, nyhetsbyrån Tolo news rapporterar att flera bomber tros ha apterats. Ingen grupp hade sent på fredagen tagit på sig ansvaret för dådet. Terrorrörelsen IS utför dåd i Afghanistan, liksom talibanerna i deras kamp terrorkampanj mot centralregeringen.

FN kom på torsdagen med en rapport, som visade dyster statistik över ett förvärrat säkerhetsläge.

Mellan juli och september dödades 1 174 civila och 3 139 skadade. Förlusterna är 42 procent högre än under samma period i fjol och FN lägger det största ansvaret på grupper som talibanerna och IS.

Första halvåret i år sjönk de civila förlusterna något men det tredje kvartalet har inneburit en mycket kraftig ökning.