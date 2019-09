Peaches: Kan relatera till Jesus

Foto: Holger Talinsky

I stället för Jesus – Peaches.

Den kanadensiska electroclashmusikern skalar ner "Jesus Christ superstar", spelar alla roller själv och drar kopplingar till samtiden.

Genom sin snart 25-åriga karriär som soloartist har Peaches lekt med könsroller, utmanat könsgränserna och ofta berört sex i sina texter. Hon har samarbetat med storheter som Iggy Pop, Daft Punk och Kim Gordon – och när den kanadensiska musikern kommer till Stockholm Fringe Festival tar hon sig an Jesus.

"Peaches Christ superstar" är en avskalad variant av musikalen där hon spelar alla rollerna själv. "Nostalgiskt, men annorlunda", beskriver hon det som.

– Jag är intresserad av Jesus sista dagar vad gäller av hur människor blir behandlade som vill förändra saker med nya idéer. Och hur andra människor i stället för att försöka förstå blir rädda, och på grund av sin rädsla korsfäster eller skapar en mobbmentalitet, säger Merrill Nisker, som hon egentligen heter.

Relaterar till rollfigurerna

Som 15-åring lyssnade Nisker intensivt på "Jesus Christ superstar". När musikalen kom fick den kritik från vissa kristna grupper för skildringen av Jesus, men det hindrade inte folk från att ta till sig skivan. Till och med Led Zeppelin-fans lyssnade, framhåller Peaches, "trots att de inte är kända för att gilla musikaler".

– Men grejen med "Jesus Christ superstar" är att den inte sågs som en "cheesy" musikal, utan mer som en rockskiva, säger hon.

Med föreställningen vill hon utmana sig själv som artist, undvika schablonartade rolltolkningar och väcka känslor. Organiserad religion är inte hennes grej, och Jesus som religiös figur är hon inte intresserad av. Trots det tror hon att de bibliska personerna kan säga någonting om samtiden.

– Jag kan relatera till många av rollfigurerna. När det kommer till Jesus försöker han att på ett alternativt och öppet sätt berätta för människor att de ska ta hand om sig själva och inte följa andra människor. Men i stället säger de "Ja! Vad ska du säga härnäst, vi följer dig", säger Merrill Nisker.

Bli mer sig själv

Hon har själv ofta utmanat gränser, men är tveksam till ordet förebild.

– Jag ser mig som någon som är intresserad av att få människor att känna sig bekväma i sina egna kroppar. Jag tycker inte att människor måste vara som jag, de kan bli inspirerade att bli mer som sig själva genom att se hur jag har blivit mer av mig.

Under festivalen visas även filmen "Peaches does herself" med efterföljande samtal. Stockholm Fringe festival fyller tio år i år och firar med en specielupplaga, Stoff X, där samtliga av årets programpunkter är kvinnor, icke-binära och transpersoner. Bra, tycker Merrill Nisker.

– I dag finns det mycket mer synlighet kring icke-binära och transpersoner, men fortfarande mycket hat. Det växer i alla riktningar, säger hon.