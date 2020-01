Peterson segerviss inför Melbourne-starten

Foto: Anders Wiklund/TT

Ryggen känns bra och formen är på väg.

Nu vill Rebecca Peterson bara ut och spela i Australian Open, och gärna med stort blågult stöd i ryggen.

Rebecca Peterson trivs i Melbourne.

Hon har fina minnen från förra årets turnering och gillar staden och dess tennispublik. Men inför årets Australian Open har ryggen varit ett orosmoment.

I uppvärmningsturneringen i Hobart tvingades Peterson bryta matchen mot Fiona Ferro redan i första set. En låsning i ryggen satte stopp för allt vidare spel där och då.

Men nu är faran över, säger hon. Det blir spel på måndagen och ryggen ska inte vara ett hinder.

– Det var olyckligt att det blev som det blev, men det har bara varit att försöka ta hand om skadan så bra som möjligt och gå vidare. Och nu känns det bra.

”Kommer bli tufft”

– Jag tränade i morse (lördag) och i går och det har varit lugnt. Jag kände ingenting. Och det viktiga är att det går åt rätt håll, säger Peterson, inför mötet med 48-rankade Polona Hercog.

Hon vann förra våren sitt hittills enda möte mot slovenskan och har segerreceptet klart för en ny vinst.

– Det kommer att bli tufft, men det är egentligen som vilken match som helst. Jag ska bara försöka förbereda mig så bra jag kan och vara så redo som möjligt. Jag har mött henne en gång tidigare, det var en tuff tresetare, så jag vet vad som väntar.

TT: Och du kommer att vinna?

– Ja.

Dubbel med Larsson

I fjol blev det respass i andra omgången, mot Maria Sjarapova. Och även i år står det med största säkerhet en storstjärna på andra sidan nätet om Peterson når andra omgången – världsettan Ashleigh Barty.

Men det är ingenting hon tänker på nu.

– Det hade varit väldigt kul att få möta Barty, men samtidigt så vill jag inte tänka på den andra matchen än, jag har en första match först och det är där jag lägger all min energi just nu.

Där och i damdubbeln, där Peterson och Johanna Larsson senare i veckan ska möta det australiska paret Jaimee Fourlis och Arina Rodionova. Det blir första gången i grand slam-sammanhang som svenskorna ställer upp tillsammans.

– Det är kul. Vi har ju spelat tillsammans ett par gånger tidigare, i Fed cup. Johanna är en väldigt bra dubbelspelare och hon lär mig mycket där ute på banan så jag ser fram emot det.

Blågul publik

En viktig ingrediens för att svenskorna ska lyckas, i par och var för sig, är den stora blågula publiken. Lika stor som under svensk tennis gyllene era är den kanske inte, men tillräckligt stor för att göra sig ordentligt hörd under Larssons kvalspel under veckan som gick.

– Jag såg det. Det är jättekul och det är det man vill känna. Och jag känner ju stödet hemifrån också. Det är många som stöttar mig och det värmer verkligen att få så många fina ord om att folk hejar på mig, säger Peterson.

Nu vill hon gärna se att de svenska supportrarna hittar till bana 19, där måndagens match spelas.

– Jag hoppas att de kommer ut och tittar på oss svenskar igen och stöttar oss också.