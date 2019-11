Plockar svamp med livet som insats i IS-område

Foto: Lina Malers/TT

De gick ut för att plocka svamp. Men blev i stället kidnappade av IS. I Irak har terrorrörelsen återgått till en tillvaro under marken.

En tidig morgon lämnade Imad Hamdan Mutlaq sitt hus i västra Irak tillsammans med sin kusin. De var på väg mot ett område som de hade hört var fullt av svamp. Efter två mil kom de till en dal där marken plötsligt öppnade sig.

– När vi såg tunnlarna förstod vi direkt. Vi blev rädda och drog oss tillbaka, men de kom efter oss, säger Imad Hamdan Mutlaq.

Tryfflar är en uppskattad delikatess i Irak och de finaste växer långt ut i landets vida ökenområden. Men under marken gömmer sig inte bara svamp – utan också IS-celler.

Imad Hamdan Mutlaq är en av de som mött dem. Han sitter på golvet i sitt hem i byn Abu Tiban i västra Irak och tänker tillbaka på den dagen.

– En pickup dök upp framför oss. Två män klev ur, den ene med kalasjnikov, den andre med pistol. De frågade vad vi jobbade med och sade: Det är Islamiska staten ni har att göra med.

Han räckte fram sina identitetshandlingar och väntade på domen.

IS kidnappar

Det har gått knappt två år sedan den irakiska regeringen förklarade IS besegrat. I de städer som IS en gång kontrollerade syns rörelsen inte längre till. Men i landets ogästvänliga bergs- och ökenområden verkar extremisterna fortfarande.

Nedböjd på knä med sitt id-kort utsträckt lät IS-männen Imad gå. Varför förstår han fortfarande inte. Men han tror att det handlar om att han är en enkel bilmekaniker. De senaste månaderna har IS dödat medlemmar ur de irakiska säkerhetsstyrkorna, representanter för regeringen och kidnappat ortsbor i utbyte mot lösensummor.

Imad är 47 år gammal och äger inte mer än en cykel. I det kala rummet finns ingenting förutom madrasserna han och hans familj sover på. Hemmet ger svaret på varför han riskerade sitt liv för några tryfflar.

– Jag har inget jobb och två stumma barn. Jag var tvungen. På en dag kan jag tjäna tillräckligt för att försörja min familj en hel månad, säger Imad.

Men när han kom hem till sin fru och berättade att han träffat IS sade hon: Dit går du aldrig mer.

– Jag säger till andra, gå inte, IS är fortfarande kvar. På tv säger de att de har kört bort IS från hela ökenområdet, att det inte längre finns IS. Det är bara lögn och åter lögn. Vi har sett dem med egna ögon. Sprängde de kanske inte vår grannes hus för ett par månader sedan?

"Våra barn vaktar"

I hans by Abu Tiban utanför Hit i västra Irak har invånarna satt upp kameror på husen. Med grupper av IS-medlemmar bara några kilometer bort känner sig invånarna allt annat än säkra.

– Det är därifrån de kommer gående, säger den lokale ledaren Dakhil Ibrahim Remeied och pekar mot sanddynerna.

– Här finns ingenting, varken polis eller armé. Våra barn vaktar till morgonen för att vi ska kunna sova.

Imad är en av många tryffelsamlare som träffat på IS-medlemmar i öknen. Han överlevde. Andra hade inte samma tur. I ett lerhus söder om Najef sitter Zeinab Khadem Shaylan. En dag gick hennes man ut för att plocka tryfflar. Tre dagar senare var det tänkt att de skulle komma tillbaka.

– Jag försökte ringa, men hans telefon var avstängd. Vi ringde och ringde. Sen fick vi veta vad som hänt, berättar hon.

Av de 14 tryffelsamlare som gav sig ut kom sju tillbaka levande. De brukade inte röra sig i områden där det finns IS-medlemmar. Men den här gången gick de längre än vanligt.

– Jag var rädd, men det fanns inte i mitt huvud att de kunde döda honom, säger Zeinab.

Packar med vapen

Trots att svampplockning har visat sig vara en farlig verksamhet i västra Irak fortsätter tryffelsamlarna att ge sig ut. Längs en dammig väg letar Nafea Sherif tryfflar med hjälp av en metallpinne. Så fort han ser sprickor i sanden stoppar han ned den och gräver fram en av de värdefulla svamparna. Utrustade med ficklampor, mat och vatten ger han och hans grupp sig av i gryningen varje morgon. Sedan ett år tillbaka har de utökat packningen.

– När vi hörde om kidnappningarna tänkte vi att vi måste ha vapen med oss, säger Nafea Sherif. Så fort vi hör en bil eller motorcykel närma sig gör vi oss redo att döda dem som de skulle döda oss.

Ovanför cirkulerar plan. Irakisk och amerikansk militär försöker hitta kvarvarande IS-celler i området. I slutet av augusti inledde de en ny offensiv.

– En gång slog de till mot dem här, rakt framför oss, säger Nafea Sherif.

"Natten tillhör IS"

Innan klockan slagit fyra ser han till att vara tillbaka. Tidigare kontrollerade IS hela det här området. Nu har de drivits ut i periferin. Men om natten kommer de fram ur tunnlar och hålor. Dagen tillhör armén, natten IS, säger invånarna här.

I husen i Nafeas by står gevär lutade längs med väggarna.

– Jag tänker på honom tills han kommer tillbaka från öknen, säger Hala Fawas Faraj som är gift med en av tryffelsamlarna.

De kan tjäna upp till 800 kronor på en enda dag. En stor summa i Irak där en av fem lever på mindre än 30 kronor om dagen. Nafea Sherif ser inget annat alternativ än att fortsätta.

– Vi måste, hur ska vi annars leva? säger han.