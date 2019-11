Publikpris till amerikansk nazistsatir

Foto: Kimberley French

Taika Waititis nazistsatir "Jojo Rabbit" får årets Publikpris av Stockholms filmfestival. Publikpriset väljs direkt av festivalens besökare som röstar via hemsidan eller via en app. Bland de 150 filmer som visades under festivalen valdes den amerikanska satirfilmen "Jojo Rabbit" som utspelas i Tyskland under andra världskriget.

Filmens huvudperson, Johannes "Jojo" Betzler, är en pojke vars tillvaro vänds upp och ned när han upptäcker att hans mammas (spelas av Scarlett Johansson) gömmer en judisk flicka på vinden. Jojo, medlem i Hitlerjugend, blir tvingad att konfronteras med sina fördomar.

Filmfestivalens publikfavorit går upp på svenska biografer i januari nästa år.