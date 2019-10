Queen vill förbjuda Trump att använda låt

Foto: Patrick Semansky/AP/TT

Rockbandet Queen vill försöka förhindra att USA:s president Donald Trump använder deras låt "We will rock you" i en reklamfilm i sin nya valkampanj. Trump delade videon på Twitter, där man hör låten i sin helhet medan bilder från kampanjmöten visas, skriver .

Donald Trump har använt sig av bandets musik tidigare. Bland annat har han spelat "I want to break free" och "We are the champions" som ingångsmusik under politiska möten med sin väljarbas. Men det är en annan sak att använda en låt i en reklamfilm och nu väntar rättsliga åtgärder.

– Queen har inte gått med på användandet av låten och bandets musikförläggare tänker få bort den från filmen, säger en representant för gruppen.

Originalmedlemmen Brian May har sagt att Trump inte frågade om han fick använda "We are the champions" och att han hade blivit nekad även om han hade gjort det.