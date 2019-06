Radiohead blev hackade – släpper stulen musik

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Radiohead släpper ett stort antal demoversioner av låtar som spelades in under arbetet med deras album "Ok computer" från 1997. Anledningen är att sångaren Thom Yorkes minidisc-arkiv hackats och en person har krävt 150 000 dollar för att inte läcka det osläppta materialet.

Det brittiska bandet svarar nu med att släppa 18 timmar av "inte särskilt intressant musik" på musiksidan Bandcamp. Fansen uppmanas även att betala 18 brittiska pund för att avgöra om det hade varit värt att gruppen betalade för att publikens öron skulle besparas.

"Det var aldrig menat att nå offentligheten (även om vissa bitar hamnade på kassettupplagan). Det är inte särskilt intressant och väldigt, väldigt långt. Det är inget att ladda ned till telefonen. Regnigt ute, är det inte?", skriver bandmedlemmarna i ett inlägg på Instagram.

Materialet kommer bara att vara tillgänglig i 18 dagar från och med den 11 juni. Intäkterna kommer att gå till en organisation som anordnat klimatprotester i London, skriver .