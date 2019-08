Rickie Lee Jones liv kan bli tv-serie

Foto: Evan Agostini/AP/TT

En tv-serie baserad på den amerikanska sångerskan Rickie Lee Jones liv är på gång hos tv-nätverket CW. Det avslöjar bolagets chef Mark Pedowitz vid en pressträff, enligt .

CW letar nu efter en manusförfattare till serien, som för närvarande har titeln "The horses" efter en singel av Rickie Lee Jones.

Rickie Lee Jones, 64, är en tvåfaldigt Grammy-belönad sångerska, skådespelare, musiker och låtskrivare. Under sin över 40 år långa musikkarriär har hon släppt en rad studioalbum och rört sig mellan stilar som jazz, blues, rock, pop och soul.

Hennes senaste album "The other side of desire" släpptes 2015.

Tv-nätverket CW ligger bakom tv-serier som "Jane the virgin", "Arrow" och "Supergirl".