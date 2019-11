Robbie Williams: Julalbum är cyniska

Foto: Sony Music

Foto: Lionel Cironneau

Foto: Eduardo Verdugo

Vad gör man som medelålders popstjärna med värkande rygg och en allt starkare rädsla för att bli bortglömd? I Robbie Williams fall är svaret en julskiva.

I dag är det helt omöjligt för Robbie Williams att ta sig in på den brittiska singellistan. Williams-fans strömmar nämligen inte musik, förklarar han.

– Men det är fortfarande möjligt för mig att få till ett stort album, tack gode Gud. Men om det inte gör succé blir det världens undergång för mig. Jag gillar att jobba, men jag vill ta bort lite av den där pressen.

Lösningen blev en julskiva. Då gör ett eventuellt magplask inte lika ont. Samtidigt skulle en succé vara för evigt – eller åtminstone under flera jular framöver.

– Framgång är viktigare nu, eftersom saker inte går min väg. Förr, när allt gick vägen, spelade det inte så stor roll. Då var de bara något som hände härnäst. Jag önskar att jag hade tyckt bättre om mitt jobb i slutet av 90-talet och början av 00-talet, men det gjorde jag inte, säger Robbie Williams.

På "The Christmas present" har han samlat både nyskrivna låtar och covers på julklassiker över ett helt dubbelalbum.

– Jag skrev 35 nya jullåtar, men sedan blev jag oroad över att folk inte skulle vilja höra nya jullåtar, säger han.

"Ska synas överallt"

Han har också bjudit in flera duettpartners, från Rod Stewart och Bryan Adams till sin egen pappa och tungviktsboxaren Tyson Fury.

– Jag ville göra en version av "Fairytale of New York" tillsammans med Britney Spears. Det skulle vara helgerån att göra en cover på den låten och Britney skulle vara den perfekta personen att göra det, men hon jobbar inte just nu, säger han.

I så väl känslosamma ballader som spexigare klacksparkar lyser också julens budskap igenom. Texterna handlar om familj, gemenskap, värme och försoning.

TT: Var det inte lockande att spela in något mer cyniskt?

– Julalbum är väl cyniska i sig? Jag står inte över cynism. Det är bara en sådan där sak jag gör för att mitt ansikte ska synas överallt.

Men trots cynismen är Robbie Williams en genuin julälskare, berättar han. Tack vare frun Ayda Field, som han beskriver som "en olympier" i att skapa julstämning, har han gått från att avsky jularna till att älska dem.

– Jularna som barn var otroligt speciella. Men jularna som vuxen var när jag försökte få ordning på mina demoner. Då var julen en symbol för allt som jag inte kände mig som, vilket var bra, älskad och trygg.

"Mår bra nu"

Några år tidigare, innan Williams förstod att han led av missbruksproblem och psykisk ohälsa, bestod jularna av hämningslösa utsvävningar.

– De var vilda och galna och var bara mer av allt du kan tänka dig. Jag ångrar inte den där tiden, den var gyllene. Det var bara synd att jag var tvungen att förstöra allt genom att vara fullständigt jävla sinnessjuk, säger han.

Vid sitt senaste Sverigebesök 2017 berättade Williams att han behövde smärtlindrande sprutor för att få upp sin sargade kropp på scenen. Främst var det en trasig rygg som sade ifrån. Men i dag mår han bättre. Williams har börjat träna och äta fisk samtidigt som han slutat röka efter att ha snittat på två paket om dagen.

– Min rygg kommer aldrig att bli bra, men jag har inte ont just nu och det känns mirakulöst. Jag mår bra nu så jag ska inte klaga. Men jag kan nog hitta något att klaga över.