Robert Pattinson blir Batman

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Nu står det klart att Robert Pattinson, känd för att ha spelat vampyr i Twilight-filmerna, blir den nye Batman. Det rapporterar som skriver att förproduktionen av den nya filmen "The Batman" sätter i gång i sommar.

Det är fortfarande oklart när Pattinson drar på sig Läderlappen-kostymen inför kamerorna, men filmen väntas ha premiär i juni 2021.

I de senaste tre filmerna är det Ben Affleck som haft huvudrollen, men dessvärre var de två senaste filmerna ingen större succé för produktionsbolaget Warner Bros som försöker rida på den stora superhjältevågen.

Robert Pattinson har de senaste åren spelat in filmer som "High life", "The lighthouse" och "Waiting for the barbarians".