Robyn hyllas stort efter Sverigespelningen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Popstjärnan Robyn gjorde på lördagen sin enda konsert på svensk mark i sommar. Spelningen, som ägde rum på Sjöhistoriska museet i Stockholm, hyllas nu av recensenter.

"Det finns, om man säger så, anledningar till att Robyn är de två senaste decenniernas internationellt mest aktade svenska stjärna", skriver kritiker och beskriver konserten som en "masterclass i modern pop".

stämmer in i hyllningskören:

"Det är stort, det är fint. Det är ett ögonblick att bära med sig långt in i hösten", skriver tidningens recensent.

recensent kallar Robyns spelning för "årets konsertögonblick" och skriver:

"När själva kronjuvelen kommer, 'Dancing on my own', måste den avbrytas mitt i på grund av den enorma allsången – så överväldigande att stjärnan själv blir stum".