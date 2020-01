Målvakten Roman Will hjälte när Rögle vann

Foto: Adam Ihse/TT

Rögle fick en kalasstart på det nya året. Och längst bak stod den tjeckiske målvakten Roman Will som med sina 26 räddningar säkrade lagets fjärde raka triumf.

Rögle visade ingen respekt för regerande mästaren Frölunda utan gick ut hårt från första nedsläpp. 10–4 i skott och 1–0 efter ett distinkt avslut av Craig Schira upp i krysset bakom Frölundas Niklas Rubin blev facit efter första perioden.

Talar tydligt språk

I andra perioden kom Frölunda ut med ny kraft och bombarderad Röglekassen. Det är nu Roman Will kliver fram.

– Roman storspelade i målet igen och backarna kämpade tufft framför honom, säger Rögles tränare Cam Abbot.

Will själv vill inte prata så mycket om sina insatser.

– Det handlar inte bara om mig. Det är hela laget. Jag är inget utan dem.

TT: Men det går inte att komma ifrån att du gjorde flera avgörande räddningar.

– Jo, jag hade några stora räddningar, men det är mitt jobb. Det är kul och jag älskar att göra det, säger han.

Trots Frölundas press kunde Rögle utöka i andra perioden. Theodor Lennström fick ett olyckligt skär vid egen blå och plötsligt var Hampus Gustavsson fri med Rubin i Frölundamålet. 2–0 till gästerna i numerärt underläge, dessutom Gustavssons första mål i SHL-karriären.

När Jacob Petersson kunde lirka in pucken från nära håll med sex minuter kvar i tredje fick matchen nerv. Frölunda satte allt på ett kort och pressade på mot Rögleburen. Men Rögle kunde reda ut stormen.

– Vi är jagade, vi hamnar i underläge, vi får ingen utdelning. I den frustrationen tycker jag vi tappar bort oss. För få bra minuter för att jag ska vara nöjd, säger hemmatränaren Roger Rönnberg.

Fjärde raka

Rögle är heta just nu. Trots fem skadade och två spelare borta för spel i junior-VM tog Rögle sin fjärde raka seger. Och Roman Will storspelade igen. På fyra matcher har han bara släppt in tre mål och stått för 106 räddningar. Han har nu den högsta räddningsprocenten i hela SHL – 93,01.

– Jag är glad att jag får spela, säger han.

Segern bekräftar att Rögle lärt sig läsa Frölundas spel väl. När Rögle slog Frölunda den 27 november 2018 var det första segern mot göteborgarna på 24 år. Sedan dess har laget regerat i matchserien. Av de senaste sex matcherna har Rögle vunnit fem.