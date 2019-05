Rosenqvist i krasch – bröt Indy 500

Foto: Tom Pyle/AP/TT

Det blev ingen lyckad debut för vare sig Felix Rosenqvist och Marcus Ericsson i Indy 500. Med drygt 20 varv kvar var Rosenqvist inblandad i en större kollision och tvingades avbryta loppet.

Marcus Ericsson låg bra till men kraschade på väg in i depån och slutade långt bak i fältet.

Felix Rosenqvist hade klättrat ifrån 29:e plats till att vara med och slåss om en topp tio-placering i sin debut i det mytomspunna bilsportloppet Indy 500. Men när drygt 178 av 200 varv hade körts var olyckan framme.

Graham Rahal försökte ta sig förbi Sebastien Bourdais men bilarna vidrörde varandra. Bourdais fick snurr på bilen varpå en kollision inträffade. Felix Rosenqvist hade ingen chans att manövrera sig bort från faran, kolliderade och tvingades bryta loppet.

– Jag försökte bara stanna, men det var fullt med snurrande bilar, rök och gräs på banan. Jag försökte gå på utsidan men det funkade inte. Jag önskar att jag kunde se vad som var på väg att hända, säger Rosenqvist till NBC.

"Olycklig situation"

Svensken berättade även att han var besviken med tanke på att det hade varit ett bra lopp fram till kollisionen.

– Det var en olycklig situation att hamna i. Vi hade en riktigt bra bil i dag. Vi kom bakifrån och var uppe och slogs om en topp tio-placering, säger Rosenqvist.

Loppet rödflaggades efter kraschen Rosenqvist var inblandad i och förarna fick avvakta i depån innan loppet startades om.

Olycksalig Ericsson

Även för Marcus Ericsson blev debuten i Indy 500 en olycksalig historia. När 136 av 200 varv hade körts var Ericsson på väg in för sitt fjärde depåstopp. Svensken fick sladd på väg in, tappade kontrollen och åkte in i barriären. Ericsson kunde dock fortsätta loppet men kom ut på 28:e plats, hela tre varv bakom förarna i täten.

Ericsson kunde plocka några placeringar, främst på grund av kollisionen där Rosenqvist var inblandad, och åkte in i mål som 23:e förare.

Vann gjorde fransmannen Simon Pagenaud efter en hård kamp om förstaplatsen med amerikanen Alexander Rossi. Därmed fick den 35-årige fransmannen traditionsenligt fira med segermjölk i stället för champagne – för första gången i karriären.

"Jag vill gå och få min mjölk", hördes en jublande glad Pagenaud ropa i sändningen efter att ha gått in i mål.