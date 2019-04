Så är läget i ditt allsvenska lag

Foto: Robert Nyholm/TT

Mästarlaget Piteå har fått behålla guldstommen och nykomlingen Kungsbacka har storsatsat.

I helgen startar damallsvenskan och under torsdagen är det den årliga upptaktsträffen i Stockholm.

Här har ni läget i de tolv fotbollslagen inför premiäromgången.

+ Djurgården

Allsvenska säsonger: 23.

SM-guld: 2.

Placering 2018: Åtta.

Tränare: Joel Riddez (sedan 2017).

In: Hanna Folkesson, mf, Rosengård, Olivia Schough, f, Göteborg, Ariam Berhane, mf, Uppsala, Ogonna Chukwudi, mf, Kristianstad, Fanny Lång, b, AIK, Gudrún Arnardóttir, b, Breidablik, Nichole Persson, mv, BP, Stephanie Malherbe, mf, Texas AM, Alexandra Lindberg, b, Hammarby, Cassandra Larsson, f, Bollstanäs.

Ut: Michelle Wörner, mf, klubb ej klar, Fanny Andersson, mf, Eskilstuna, Julia Spetsmark, mf, North Carolina Courage, Maddie Bauer, b, Fleury, Sherifatu Sumaila, f, Mallbacken, Ingrid Ryland, b, IL Sandviken, Petra Kumin, mv, klubb ej klar, Tempest-Marie Norlin, f, BP, Nichole Persson, mv, BP (lån).

Möter i premiären: Piteå, borta, söndag 14 april.

+ Eskilstuna

Allsvenska säsonger: 5.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Sexa.

Tränare: Magnus ”Munken” Karlsson (sedan 2018).

In: Fanny Andersson, mf, Djurgården, Ayinde Halimatu, f, Asarum, Kaisa Collin, f, PK-35 Vanda, Cornelia Baldi Sundelius, mv, Örebro.

Ut: Mimmi Larsson, f, Linköping, Annica Svenson, b, slutat, Britta Elsert Gynning, mv, Hammarby, Elin Rombing, mf, Örebro (lån).

Möter i premiären: Rosengård, hemma, söndag 14 april.

+ Göteborg

Allsvenska säsonger: 23.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Tvåa.

Tränare: Marcus Lantz (sedan 2017).

In: Vilde Bøe Risa, mf, Arnar-Bjørnar, Natalia Kuikka, mf, Florida State Seminoles.

Ut: Anna Larsson, mv, Kungsbacka, Pernilla Milton, f, Kungsbacka, Olivia Schough, f, Djurgården.

Möter i premiären: Kungsbacka, borta, lördag 13 april.

+ Kristianstad

Allsvenska säsonger: 14.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Fyra.

Tränare: Elisabet Gunnarsdóttir (sedan 2009).

In: Anna Welin, mf, Limhamn Bunkeflo, Svava Gudmundsdóttir, f, Røa, Thordis Sigfúsdóttir, mf, Stjärnan.

Ut: Ogonna Chukwudi, mf, Djurgården, Becky Edwards, mf, slutat, Tine Schrywers, f, Gent, Hanna Sandström, mf, slutat, My Linderholm, f, slutat.

Möter i premiären: LB07, hemma, söndag 14 april.

+ Kungsbacka

Allsvenska säsonger: Ingen.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Etta i elitettan.

Tränare: Henrik Korhonen (sedan 2018).

In: Anna Larsson, mv, Göteborg, Hanna Spets, f, QBIK, Emilia Hjertberg, b, Växjö, Pernilla Milton, f, Göteborg, Moa Öhman, mv, Piteå, Jenny Danielsson, f, Åland United, Ida Strömblad, mf, IFK Kalmar, Andrea Herczeg, mf, Mallbacken, Maja Göthberg, b, Örebro, Linnéa Bjöörn, b, Onsala, Linda Nyman, mf, Honka, Malin Fors, b, Växjö.

Ut: Ella Wallfur Skiljic, mf, Alingsås, Maja Henriksson, mf, Alingsås, Saga Ollerstam, b, Kungsbacka, Nellie Persson, mf, Vittsjö.

Möter i premiären: Göteborg, hemma, lördag 13 april.

+ LB07

Allsvenska säsonger: 2.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Tia.

Tränare: Renée Slegers (sedan 2019).

In: Vera Varis, mv, University of Central Florida, Saga Ollerstam, b, Kungsbacka, Andrea Thorisson Díaz, mf, do, Nathalie Hoff Persson, mf, Sporting Lissabon, Erin Gunther, mf, Kalmar, Doriane Pau, mf, Toulouse, Sophie Sundqvist, a, Bröndby, Chandra Bednar, mv, Vittsjö.

Ut: Anna Björk, b, PSV Eindhoven, Anna Welin, mf, Kristianstad, Julia Welin, mf, Borgeby, Rakel Hönnudottir, f, Reading, Emma Lind, mv, Rosengård.

Möter i premiären: Kristianstad, borta, söndag 14 april.

+ Linköping

Allsvenska säsonger: 18.

SM-guld: 3.

Placering 2018: Femma.

Tränare: Olof Unogård (sedan 2018).

In: Nilla Fischer, b, Wolfsburg (ansluter i sommar), Stina Blackstenius, f, Montpellier, Mimmi Larsson, f, Eskilstuna, Sabina Ravnell, b, Mariebo, Anna Rakel Pétursdóttir, b, Thór, Julia Ashley, b, North Carolina Tar Heels, Emma Holmgren, mv, Hammarby.

Ut: Janni Arnth, b, Arsenal, Emma Jones, f, klubb ej klar, Marie-Yasmine Alidou-d'Anjo, f, klubb ej klar, Emmaliina Tulkki, mf, HJK, Maja Kildemoes, b, klubb ej klar, Johanna Rasmussen, mf, slutat, Tove Almqvist, mf, Vittsjö, Stephanie Labbé, mv, klubb ej klar.

+ Piteå

Allsvenska säsonger: 9.

SM-guld: 1.

Placering 2018: Etta.

Tränare: Stellan Carlsson (sedan 2011).

In: Fernanda Da Silva, mf, Assi, Caroline Frykgård, mv, Tyresö, Vilma Koivisto, mf, Piteå U19.

Ut: Moa Öhman, mv, Kungsbacka.

+ Rosengård

Allsvenska säsonger: 31.

SM-guld: 10.

Placering 2018: Trea.

Tränare: Jonas Eidevall (sedan 2018).

In: Jessica Samuelsson, b, Arsenal, Mie Leth Jans, b, Manchester City, Hailie Mace, f, Melbourne, Emma Lind, mv, Limhamn Bunkeflo, Anam Imo, b, Nasawara Amazons.

Ut: Simone Boye Sørensen, b, Bayern München, Hanna Folkesson, mf, Djurgården, Linnea Svensson, b, Örebro, Celia Jimenez Delgado, b, Seattle, Ida Lyberg, b, Borgeby, Josephine Frigge, mv, BP.

+ Vittsjö

Allsvenska säsonger: 7.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Nia.

Tränare: Thomas Mårtensson (2011) och Stefan Ekstrand (2019).

In: Summer Green, f, Chicago Red Star, Amanda Perez, mf, IL Sandviken, Sabrina D’Angelo, mv, North Carolina Courage, Leandra Smeda, mf, Gintras-Universitetas, Paulina Nyström, f, Ljusdal, Tove Almqvist, mf, Linköping, Nellie Persson, mf, Kungsbacka.

Ut: Emmi Alanen, mf, Växjö, Amanda Persson, b, Växjö, Sofie Junge Pedersen, mf, Juventus, Chandra Bednar, mv, Limhamn Bunkeflo, Hannah Wilkinson, f, klubb ej klar, Tiffany Cameron, f, Stabaek.

+ Växjö

Allsvenska säsonger: 1.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Sjua.

Tränare: Henrik Larsson (sedan 2018).

In: Erin McLeod, mv, SC Sand, Adelisa Grabus, mf, Örebro, Sandra Lindkvist, b, AIK, Emmi Alanen, mf, Vittsjö, Amanda Persson, b, Vittsjö.

Ut: Emilia Hjertberg, b, Kungsbacka, Malin Fors, b, Kungsbacka.

+ Örebro

Allsvenska säsonger: 15.

SM-guld: Inget.

Placering 2018: Tvåa i elitettan.

Tränare: Stefan Ärnsved (sedan 2018).

In: Sejde Abrahamsson, b, Hammarby, Jenna Hellström, mf, Växjö, Emma Kullberg, b, Kungsbacka, Danielle Rice, mv, Assi, Kayla Braffet, mf, Lidköping, Elin Rombin, mf, Eskilstuna (lån), Heather Williams, mf, Lidköping, Linnéa Svensson, b, Rosengård, Eveliina Summanen, mf, HJK, Ann-Sofie Gripenberg, mv, Åland.

Ut: Hanne Gråhns, mf, slutat, Cornelia Baldi Sunderlius, mv, Eskilstuna, Felicia Edgren, b Lidköping, Rebecka Holm, mf, Borgeby, Frida Svensson, b, klubb ej klar, Maja Göthberg, b, Kungsbacka, Freja Olofsson, mf, klubb ej klar, Adelisa Grabus, mf, Växjö.

