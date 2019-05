Shakira friad från anklagelser om plagiat

Foto: Greg Allen/AP/TT

En spansk domstol har friat den colombianska sångerskan Shakira från anklagelser om att hon ska ha plagierat delar av sin hitlåt "La bicicleta". Det är en kubansk artist, Livan Rafael Castellanos, känd som Livam, som anser att Shakira och hennes låtskrivarpartner Carlos Vives kopierat delar av hans låt "Yo te quiero tanto (I love you so much)", skriver Reuters.

Bland annat säger Livam att paret kopierat textraden "que te sueno y que te quiero tanto", som betyder "jag drömmer om dig och älskar dig så mycket". Men domstolen bedömer att det inte finns några grunder för anklagelserna och skriver i sitt beslut att texten kan anses vara "så vanlig att den använts i alla sorters låttexter genom historien".

Shakira sade i sitt vittnesmål under förhandlingarna att hon aldrig hade hört Livams låt när hon skrev "La bicicleta". Sångerskan är även anklagad för att ha försökt undvika att betala skatt på 14,5 miljoner euro och rättegången i det fallet inleds i juni.