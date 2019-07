Sjukhusdrama med autentiska ambitioner

Foto: Nils Petter Nilsson/TT

"New Amsterdam" är långt ifrån det första sjukhusdramat som sänts på tv.

Men huvudrollsinnehavaren Ryan Eggold, hoppas att tv-serien förmedlar något nytt och autentiskt.

Tv-serien är baserad på den amerikanske läkaren Eric Manheimers memoar "Twelve patients". Förlagan till det fiktiva sjukhuset i "New Amsterdam" är New York-sjukhuset Bellevue, USA:s första offentliga sjukhus där Eric Manheimer arbetade som medicinsk chef under nästan 15 år.

Under ett Sverigebesök beskriver huvudrollsinnehavaren Ryan Eggold "New Amsterdam" som en serie med mycket humor och hjärta, som både handlar om rollfigurernas relationer och om sjukvården i USA.

– Min förhoppning är att den på ett autentiskt sätt skildrar hur USA:s hälsovårdssystem ser ut i dag, säger han.

"Stor passion"

Eggold spelar läkaren Max Goodwin, vars rollfigur är baserad på Eric Manheimer.

– Under sin tid på sjukhuset strävade han efter att ge bättre vård, trots att hälsovårdssystemet hade börjat handla alltmer om att tjäna pengar. Han var praktisk, försökte minska byråkratin och töjde på gränserna. Han har en stor passion för hälsovårdssystemet och för hur man kan motverka personer som försöker tjäna pengar på sjuka människor, säger Ryan Eggold.

Eric Manheimer är involverad både som producent och som manusförfattare till serien och brukar ofta vara på plats under inspelningarna. Men det är inte något som gör seriens huvudrollsinnehavare nervös.

– Det hade kunnat vara det om det var en annan person, men han är vänlig och stöttande och jag försöker stjäla en del av de dragen till min karaktär i serien. Han mötte så mycket folk från olika samhällsklasser och bakgrunder under sin tid på sjukhuset Bellevue, så han är en källa till mycket kunskap, säger Ryan Eggold.

Får svar

De som har sett den första säsongen av "New Amsterdam" vet att den slutar på ett dramatiskt sätt. Men enligt Ryan Eggold kommer tittaren snabbt att få svar på de frågetecken som kan ha dykt upp efter säsongsavslutningen.

– Men efter det som har hänt kommer min rollfigur att ha en annan syn på livet under säsong två och han kommer att handskas med problem som påverkar hans arbete som läkare.

Ryan Eggold är sedan tidigare känd från tv-serier som "The blacklist" och "Beverly Hills"-spinoffen "90210".

Den första säsongen av "New Amsterdam" sändes på TV3 under våren och början av sommaren. Säsong två har premiär på Viaplay i höst.