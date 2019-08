Foto: Peter Klaunze/AP/TT

Nu är det klart när Slipknot kommer till Sverige. Den 23 februari nästa år kliver det maskerade metalbandet upp på Globens scen – vilket blir deras första Sverigebesök sedan 2015, enligt Live Nation.

Slipknot avslöjade planerna på en Europaturné tidigare i somras. I början av augusti kom deras sjätte studioalbum "We are not your kind".

Slipknot grundades 1995 och är känt för sin aggressiva heavy metal. I våras lämnade trumslagaren Chris Fehn bandet efter tio år.

Biljetterna släpps 30 augusti.